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Російські військові викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці

Фото: російський солдат (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 3 квітня, в Каховці Херсонської області пройшов мирний мітинг проти окупації міста, на якому російські військові захопили не менше чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каховської міської територіальної громади в Facebook.

Російські окупанти затримали Ігоря Бахура, 1983 року народження; Олену Бубнову, 1990 року народження; Юрія Гедзика, 1974 року народження; Анатолія Качинського, 1985 року народження.

Окупанти викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці (фото: Каховська міська територіальна громада)

Крім того, під час участі в мітингу двоє цивільних отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, іншому в шию. До теперішнього часу їх життю загрози вже немає.

Нагадаємо, російські окупанти відпустили з полону мера Берислава Херсонської області.

Ми також писали про те, що в Херсонській області понад 18 тисяч жителів залишаються без газу.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонская область