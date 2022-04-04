Російські військові викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці

У неділю, 3 квітня, в Каховці Херсонської області пройшов мирний мітинг проти окупації міста, на якому російські військові захопили не менше чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каховської міської територіальної громади в Facebook .

Крім того, під час участі в мітингу двоє цивільних отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, іншому в шию. До теперішнього часу їх життю загрози вже немає.

Російські окупанти затримали Ігоря Бахура, 1983 року народження; Олену Бубнову, 1990 року народження; Юрія Гедзика, 1974 року народження; Анатолія Качинського, 1985 року народження.

Нагадаємо, російські окупанти відпустили з полону мера Берислава Херсонської області.

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