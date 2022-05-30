Российские военные усиливают позиции в Запорожской области за счет перемещения техники

Оккупанты усиливают позиции на Запорожском направлении. Враг перемещает из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отметим, что российские оккупанты также сосредотачивают основные силы для окружения Лисичанска и Северодонецка в Луганской области .

Мы также писали о том, что захватчики попытаются вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении. При этом, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, сейчас внезапный штурм и прорыв российских оккупантов в Николаев невозможен.

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