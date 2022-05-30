UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские военные усиливают позиции в Запорожской области за счет перемещения техники

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Оккупанты усиливают позиции на Запорожском направлении. Враг перемещает из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отметим, что российские оккупанты также сосредотачивают основные силы для окружения Лисичанска и Северодонецка в Луганской области.

Мы также писали о том, что захватчики попытаются вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении. При этом, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, сейчас внезапный штурм и прорыв российских оккупантов в Николаев невозможен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныГенштаб ВСУ