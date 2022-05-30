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Російські військові посилюють позиції в Запорізькій області за рахунок переміщення техніки

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Окупанти посилюють позиції на запорізькому напрямку. Ворог переміщує з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Зазначимо, що російські окупанти також зосереджують основні сили для оточення Лисичанська та Сєвєродонецька в Луганській області.

Ми також писали про те, що загарбники спробують повернути втрачені позиції на Миколаївському напрямку. При цьому, за словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кима, зараз раптовий штурм і прорив російських окупантів в Миколаїв неможливий.

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Війна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ