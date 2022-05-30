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Оккупанты сосредотачивают основные силы для окружения Лисичанска и Северодонецка

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Донецк, Понедельник 30 мая 2022 07:50
Оккупанты сосредотачивают основные силы для окружения Лисичанска и Северодонецка Российские войска (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

На Донецком направлении подразделения армии РФ основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий с целью оцепления ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка, а также в блокировании основных логистических путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Напомним, ВСУ провели успешную контратаку под Кривым Рогом Днепропетровской области, уничтожив при этом вражеские вертолеты, самолет Су-35, установки "Град", современные танки Т-72 и 69 оккупантов.

Мы также писали о том, что ВСУ провели контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделение группировки врага на несколько частей.

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