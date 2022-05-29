ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты попытаются вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 мая 2022 19:11
Оккупанты попытаются вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские военные не оставляют попыток вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении. Для этого они пополняют резервы и перемещают технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резеривов для восстановления утраченных позиции в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БпЛА", - говорится в сообщении ВСУ.

Сейчас внезапный штурм и прорыв российских оккупантов в Николаев невозможен. Оккупанты к этому не готовы - ни в моральном, ни в техническом планах. Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, в результате наступательных действий подразделений Вооруженных сил Украины на Южнобугском направлении враг понес потери и был вынужден занять оборону на невыгодных рубежах.

27 мая на юге Украины ВСУ контратаковали противника. Боевые действия проходили в населенном пункте Давидов Брод. Украинские военные предпринимают попытки разрезать российскую Правобережную группировку пополам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада