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Российские военные в Украине сбили свой самолет, - британская разведка

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Четверг 31 марта 2022 06:34
Российские военные в Украине сбили свой самолет, - британская разведка Фото: российские войска (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг заявил, что российские военные в Украине случайно сбили один из своих самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Флеминг также отметил, что некоторые российские солдаты во время войны в Украине отказались выполнять приказы своего руководства. Кроме того, они деморализованы, у них плохая экипировка и большие потери.

Также российские военные испытывают проблемы с логистикой, а командование находится в хаосе.

Мы также писали о том, что Флемминг заявил, что Владимир Путин переоценил способность армии Российской Федерации одержать быструю победу в Украине. Главе Кремля врут о провалах военной кампании.

Ранее британская разведка заявила о том, что российские части отступают в Беларусь и Россию для переформирования и пополнения запасов из-за существенных потерь.

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