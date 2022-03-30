ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские части отступают в Беларусь и Россию для переформирования, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Среда 30 марта 2022 08:30
Российские части отступают в Беларусь и Россию для переформирования, - британская разведка Фото: Российские войска несут большие потери и отступают в Беларусь и Россию (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Российские части, понеся большие потери, вынуждены возвращаться на территорию Беларуси и России. Они отступают для переформирования и пополнения запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Такая активность оказывает дополнительное давление на и без того напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии отмечают, что Россия, вероятно, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами.

"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что она изо всех сил пытается поддерживать более чем одно значительное направление наступления", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта в Москве заявили о планах "резко сократить военную активность" под Киевом и Черниговом.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле