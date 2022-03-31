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Російські військові в Україні збили свій літак, - британська розвідка

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Четвер 31 березня 2022 06:34
Російські військові в Україні збили свій літак, - британська розвідка Фото: російські війська (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава британської радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флеммінг заявив, що російські військові в Україні випадково збили один зі своїх літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Флемінг також зазначив, що деякі російські солдати під час війни в Україні відмовилися виконувати накази свого керівництва. Крім того, вони деморалізовані, у них погана екіпіровка і великі втрати.

Також російські військові відчувають проблеми з логістикою, а командування знаходиться в хаосі.

Ми також писали про те, що Флеммінг заявив, що Володимир Путін переоцінив здатність армії Російської Федерації здобути швидку перемогу в Україні. Главі Кремля брешуть про провали військової кампанії.

Раніше британська розвідка заявила про те, що російські частини відступають до Білорусі та Росії для переформування та поповнення запасів через суттєві втрати.

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