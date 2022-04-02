Украина может получить около 400 млрд долларов арестованных активов РФ, - ОПУ

Украина ожидает получить около 400 млрд долларов контрибуций и репараций от России для послевоенного восстановления. Эти средства могут быть изъяты из арестованных и замороженных активов Центробанка РФ и окружения Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко во время телемарафона.

"Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить, между 400 и 500 млрд долларов, то есть мы говорим о 2-2,5 наших годовых валовых внутренних продуктов. Но все равно этого будет недостаточно, поэтому поиск дополнительных средств постоянно продолжается. Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину, но надо рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от Российской Федерации", - заявил Устенко.

Он объяснил, что в качестве контрибуций и репараций могут быть изъяты активы российского Центробанка на сумму 300 млрд долларов, которые были арестованы западными странами. Также еще 100 млрд долларов можно получить из замороженных средств российских олигархов из окружения Путина.

Кроме того, Украина ожидает финансовую помощь от международных партнеров и международных институтов.