Российские военные пытаются купить украинские патроны: в разведке объяснили для чего
Российские военные на местном базаре в Шевченково Харьковской области пытаются купить патроны украинского производства. Они необходимы им для самострела.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Из-за "ранения" от патрона украинского производства, оккупанты надеются избежать войны и вернуться домой.
"Причину своего интереса объясняют желанием осуществить "самострел", выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это даст возможность вернуться домой", -- пишет пресс-служба разведки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные уже начали делиться между собой "лайфхаками" о том, как избежать смерти во время войны против Украины. Самый популярный совет среди них, это выстрел по ногам, чтобы их госпитализировали обратно в Россию.
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