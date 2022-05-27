Российские военные пытаются купить украинские патроны: в разведке объяснили для чего

Российские военные на местном базаре в Шевченково Харьковской области пытаются купить патроны украинского производства. Они необходимы им для самострела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Причину своего интереса объясняют желанием осуществить "самострел", выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это даст возможность вернуться домой", -- пишет пресс-служба разведки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные уже начали делиться между собой "лайфхаками" о том, как избежать смерти во время войны против Украины. Самый популярный совет среди них, это выстрел по ногам, чтобы их госпитализировали обратно в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.