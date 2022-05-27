Російські військові намагаються придбати українські патрони: в розвідці пояснили для чого

Російські військові на місцевому базарі в Шевченкове Харківської області намагаються придбати патрони українського виробництва. Вони необхідні їм для самострілу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити "самостріл", видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому", -- пише пресслужба розвідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вже почали ділитися між собою "лайфхаками" про те, як уникнути смерті під час війни проти України. Найпопулярніша порада серед них, це постріл по ногах, аби їх госпіталізували назад до Росії.

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