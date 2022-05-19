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"Лайфхак для выживания". Среди оккупантов набирает популярность выстрел себе в ногу

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 16:59
"Лайфхак для выживания". Среди оккупантов набирает популярность выстрел себе в ногу Фото: среди оккупантов набирает популярность выстрел себе в ногу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные делятся друг с другом лайфхаками, чтобы избежать гибели во время войны против Украины. Все популярнее становится выстрел по ногам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Согласно с обнародованным телефонным разговором между оккупантами, очевидно, что захватчики не хотят быть пушечным мясом для своего командования, которое отправляет их в самое пекло.

По словам одного из оккупантов, воевать каждый день становится все тяжелее. Зато его товарищ предлагает ему прострелить себе ноги украинским оружием.

Таким образом, российские военные пытаются сымитировать ранения от украинских бойцов, надеясь на дальнейшую госпитализацию в России.

В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, РБК-Украина писало о еще одном обнародованном разговоре. В нем принудительно "мобилизованный" рассказывает о планах сбежать с войны, поскольку командование относится к его подразделению, как к "мясу".

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