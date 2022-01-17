Российские военные прибывают в Беларусь. Готовятся к проверке сил реагирования

Российские военные начали прибывать в Беларусь для участия в учениях сил реагирования Союзного государства. Совместные маневры, получившие название "Союзная решимость - 2022", запланированы на февраль текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича .

По его словам, в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства часть российских сил и средств уже прибывает в Беларусь. Он добавил, что в ходе совместных учений основное внимание будет уделено организации военного управления.

"Планируется отработать организацию управления войсками во время их развертывания, отражения ударов средств воздушного нападения противника и его сухопутной составляющей, а также ряд других вопросов", - уточнил Вольфович.