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Російські військові прибувають до Білорусі. Готуються до перевірки сил реагування

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські військові почали прибувати до Білорусі для участі в навчаннях сил реагування Союзної держави. Спільні маневри, що отримали назву "Союзна рішучість - 2022", заплановані на лютий поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.

За його словами, в рамках першого етапу перевірки сил реагування Союзної держави частина російських сил і засобів вже прибуває в Білорусь. Він додав, що в ході спільних навчань основну увагу буде приділено організації військового управління.

"Планується відпрацювати організацію управління військами під час їх розгортання, відбиття ударів засобів повітряного нападу противника і його сухопутної складової, а також ряд інших питань", - уточнив Вольфович.

Нагадаємо, раніше стало відомо про раптову перевірку сил реагування Союзної держави перед спільними навчаннями в лютому.

Зазначимо, напередодні лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання з Росією.

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