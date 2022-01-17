Російські військові прибувають до Білорусі. Готуються до перевірки сил реагування

Російські військові почали прибувати до Білорусі для участі в навчаннях сил реагування Союзної держави. Спільні маневри, що отримали назву "Союзна рішучість - 2022", заплановані на лютий поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича .

За його словами, в рамках першого етапу перевірки сил реагування Союзної держави частина російських сил і засобів вже прибуває в Білорусь. Він додав, що в ході спільних навчань основну увагу буде приділено організації військового управління.

"Планується відпрацювати організацію управління військами під час їх розгортання, відбиття ударів засобів повітряного нападу противника і його сухопутної складової, а також ряд інших питань", - уточнив Вольфович.