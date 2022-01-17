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Российские военные прибывают в Беларусь. Готовятся к проверке сил реагирования

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Минск, Понедельник 17 января 2022 16:47
Российские военные прибывают в Беларусь. Готовятся к проверке сил реагирования Фото: российские военные пребывают в Беларусь для совместных учений (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские военные начали прибывать в Беларусь для участия в учениях сил реагирования Союзного государства. Совместные маневры, получившие название "Союзная решимость - 2022", запланированы на февраль текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича.

По его словам, в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства часть российских сил и средств уже прибывает в Беларусь. Он добавил, что в ходе совместных учений основное внимание будет уделено организации военного управления.

"Планируется отработать организацию управления войсками во время их развертывания, отражения ударов средств воздушного нападения противника и его сухопутной составляющей, а также ряд других вопросов", - уточнил Вольфович.

Напомним, ранее стало известно о внезапной проверке сил реагирования Союзного государства перед совместными учениями в феврале.

Отметим, накануне лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.

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