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Российские военные покинули Венесуэлу

Новости » Политика    27.06.2019 - 04:11
Российские военные покинули Венесуэлу
Иллюстративное фото (twitter.com/guidoolimpio)

Российские "специалисты" находились в Венесуэле последние три месяца

Посольство РФ в Венесуэле сообщило, что российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете "Ил-62". Об этом пишет DW,

В то же время, не уточняется, все ли специалисты из РФ покинули Венесуэлу.

Как отмечается в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россиией по контрактам в военно-технической сфере".

Российская сторона поставила в Венесуэлу сложное оборудование, требующее соответствующего обслуживания, кроме того, специалисты из РФ обучали венесуэльский персонал. "Следует подчеркнуть, что речь не идет о российском военном присутствии, а лишь о выполнении рабочих контрактов, что не содержит элементов дестабилизации обстановки",  - подчеркивается в дипломатическом сообщении.

Ранее сообщалось, что в главном аэропорту Венесуэлы приземлился самолет Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации. 

Напомним, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний. Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военнослужащими.

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