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В ООН призвали власти Венесуэлы освободить оппозиционеров

Новости » Политика    22.06.2019 - 17:27
В ООН призвали власти Венесуэлы освободить оппозиционеров
Фото: Мишель Бачелет (twitter.com/NTN24ve)

Верховный комиссар ООН по правам человека обратилась к властям с призывом освободить тех, кто воспользовался гражданскими правами

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро освободить всех арестованных оппозиционеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В конце своего трехдневного визита в Венесуэлу Бачелет обратилась к власти с призывом об освобождении тех, кто "воспользовался своими правами".

"Я призываю власти освободить всех, кто находится в тюрьме или потерял свободу из-за того, что в мирный способ воспользовались своими гражданскими правами", - заявила Бачелет.

Также она рассказала, что смогла договориться с правительством страны о назначении двух уполномоченных за соблюдением прав человека, которые будут наблюдать за развитием ситуации в стране и консультировать правительство.

Бачелет заявила, что ситуация в Венесуэле с правами человека "серьезная".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Европе обсуждают введение санкций против Мадуро. Несколько стран Европейского союза рассматривают возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников республики через репрессии властей республики против своих политических противников.

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