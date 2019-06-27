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Російські військові покинули Венесуелу

Новини » Політика    27.06.2019 - 04:11
Російські військові покинули Венесуелу
Ілюстративне фото (twitter.com/guidoolimpio)

Російські "фахівці" перебували у Венесуелі останні три місяці

Посольство РФ в Венесуелі повідомило, що російські військові техніки, які працювали у Венесуелі, вилетіли з Каракаса в Москву літаком "Іл-62". Про це пише DW,

У той же час, не уточнюється, чи всі фахівці з РФ покинули Венесуелу.

Як наголошується в повідомленні, російські фахівці "перебували у Венесуелі останні три місяці, надаючи технічну допомогу, надану Росією за контрактами у військово-технічній сфері".

Російська сторона поставила до Венесуели складне обладнання, яке потребує відповідного обслуговування, крім того, фахівці з РФ навчали персонал венесуельський. "Слід підкреслити, що мова не йде про російську військову присутність, а лише про виконання робочих контрактів, що не містить елементів дестабілізації обстановки", - підкреслюється в дипломатичному повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в головному аеропорту Венесуели приземлився літак Повітряно-космічних сил (ВКЗ) Російської Федерації.

Нагадаємо, 24 березня в столицю Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Російської Федерації з групою військовослужбовців або бійців приватних військових компаній. Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовослужбовцями.

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