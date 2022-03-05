UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские военные обстреляли жилые дома в Сумской области

Автор: Сергей Пышкин

Русские военные открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по жилым домам в Великой Писаревке, Сумской области. Ахтырская окружная прокуратура уже начала досудебное следствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, 5 марта в 10:30 оккупанты открыли огонь по жилым домам. В результате обстрелов были повреждены 4 частных дома. Один человек получил ранения и был доставлен в больницу.

Фото: российские военной обстреляли из пулеметов жилые дома в Сумской области https://t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Сумах 5 марта.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина