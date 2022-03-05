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Російські військової обстріляли житлові будинки у Сумській області

Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь з великокаліберної артилерії по житловим будинкам у Великій Писарівці Сумської області. Охтирська окружна прокуратура вже розпочала досудове слідство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, 5 березня о 10:30 окупанти відкрили вогонь по житловим будинкам. Внаслідок обстрілів були пошкоджені 4 приватних будинки. Одна особа отримала поранення й була доставлена до лікарні.

Фото: російські військової обстріляли з кулеметів житлові будинки у Сумській області (https://t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Сумах 5 березня.

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