Російські військової обстріляли житлові будинки у Сумській області

Російські військові відкрили вогонь з великокаліберної артилерії по житловим будинкам у Великій Писарівці Сумської області. Охтирська окружна прокуратура вже розпочала досудове слідство.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, 5 березня о 10:30 окупанти відкрили вогонь по житловим будинкам. Внаслідок обстрілів були пошкоджені 4 приватних будинки. Одна особа отримала поранення й була доставлена до лікарні.
Фото: російські військової обстріляли з кулеметів житлові будинки у Сумській області (https://t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Сумах 5 березня.
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