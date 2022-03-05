Российские военные обстреляли жилые дома в Сумской области

Русские военные открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по жилым домам в Великой Писаревке, Сумской области. Ахтырская окружная прокуратура уже начала досудебное следствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Фото: российские военной обстреляли из пулеметов жилые дома в Сумской области https://t.me/pgo_gov_ua)

Согласно данным следствия, 5 марта в 10:30 оккупанты открыли огонь по жилым домам. В результате обстрелов были повреждены 4 частных дома. Один человек получил ранения и был доставлен в больницу.

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Сумах 5 марта.

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