ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские военные обстреляли жилые дома в Сумской области

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 17:50
Российские военные обстреляли жилые дома в Сумской области Фото: российские военной обстреляли из пулеметов жилые дома в Сумской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Русские военные открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по жилым домам в Великой Писаревке, Сумской области. Ахтырская окружная прокуратура уже начала досудебное следствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, 5 марта в 10:30 оккупанты открыли огонь по жилым домам. В результате обстрелов были повреждены 4 частных дома. Один человек получил ранения и был доставлен в больницу.

Российские военные обстреляли жилые дома в Сумской области

Фото: российские военной обстреляли из пулеметов жилые дома в Сумской области https://t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Сумах 5 марта.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина