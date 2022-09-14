Российские военные объекты останутся на территории Беларуси еще на 25 лет: о чем речь
РФ продлила срок размещения своих военных объектов в Беларуси на 25 лет. Госдума РФ в среду, 14 сентября, ратифицировала соответствующие протоколы, которые касаются двух военных объектов - "Барановичи" и "Вилейка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Эти военные объекты, протоколы о продлении сроков использования которых были ратифицированы в Беларуси еще в марте 2022 года, РФ использует "на безвозмездной основе".
В мониторинговой группе отмечают, что это продление срока размещения не более чем "техническое мероприятие", так как оба объекта арендовались по договору с 6 января 1995 года, который просто истек 30 мая 2021 года.
Что известно об "Барановичах" и "Вилейке"
- радиотехнический узел "Барановичи", это же 70М6 "Волга" - стационарная радиолокационная станция, элемент российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Используется для обнаружения запуска и сопровождения баллистических ракет и космических объектов.
- 43-й узел связи ВМФ России "Вилейка", это же радиостанция "Антей" - узел связи, обеспечивающий прямую и обратную связь Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. Это одна из нескольких подобных радиостанций единой глобальной постоянно действующей системы связи ВМФ РФ.
Как сообщалось, угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется еще на три месяца. На юге страны, откуда происходят запуски ракет по Украине, продлили ограничения для полетов гражданских самолетов с 8 июля по 7 октября.
Напомним, по данным украинской разведки, Россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации.
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