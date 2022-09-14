Российские военные объекты останутся на территории Беларуси еще на 25 лет: о чем речь

РФ продлила срок размещения своих военных объектов в Беларуси на 25 лет. Госдума РФ в среду, 14 сентября, ратифицировала соответствующие протоколы, которые касаются двух военных объектов - "Барановичи" и "Вилейка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

Эти военные объекты, протоколы о продлении сроков использования которых были ратифицированы в Беларуси еще в марте 2022 года, РФ использует "на безвозмездной основе".

В мониторинговой группе отмечают, что это продление срока размещения не более чем "техническое мероприятие", так как оба объекта арендовались по договору с 6 января 1995 года, который просто истек 30 мая 2021 года.

Что известно об "Барановичах" и "Вилейке"