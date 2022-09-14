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Російські військові об'єкти залишаться на території Білорусі ще на 25 років: про що йдеться

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Білорусь, Середа 14 вересня 2022 15:13
Російські військові об'єкти залишаться на території Білорусі ще на 25 років: про що йдеться Фото: радіотехнічний вузол "Барановичі" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

РФ продовжила термін розміщення своїх військових об'єктів у Білорусі на 25 років. Держдума РФ у середу, 14 вересня, ратифікувала відповідні протоколи, які стосуються двох військових об'єктів - "Барановичі" та "Вілейка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Ці військові об'єкти, протоколи про продовження термінів використання яких були ратифіковані в Білорусі ще у березні 2022 року, РФ використовує "на безоплатній основі".

У моніторинговій групі зазначають, що це продовження терміну розміщення не більше ніж "технічний захід", оскільки обидва об'єкти орендувалися за договором з 6 січня 1995 року, який просто закінчився 30 травня 2021 року.

Що відомо про "Барановичі" та "Вілейку"

Російські військові об'єкти залишаться на території Білорусі ще на 25 років: про що йдеться

  • радіотехнічний вузол "Барановичі", це ж 70М6 "Волга" - стаціонарна радіолокаційна станція, елемент російської системи попередження про ракетний напад (СПРН). Використовується для виявлення запуску та супроводу балістичних ракет та космічних об'єктів.
  • 43-й вузол зв'язку ВМФ Росії "Вілейка", це ж радіостанція "Антей" - вузол зв'язку, що забезпечує прямий і зворотний зв'язок Головного штабу ВМФ Росії з атомними підводними човнами, що несуть бойове чергування в районах Атлантичного, Індійського та частково Тихого океанів. Також проводить радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу. Це з кількох подібних радіостанцій єдиної глобальної постійно діючої системи зв'язку ВМФ РФ.

Як повідомлялося, загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці. На півдні країни, звідки відбуваються запуски ракет Україною, продовжили обмеження для польотів цивільних літаків з 8 липня по 7 жовтня.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія хоче збільшити військову присутність на території Білорусі. Зокрема, відправити більше тактичної авіації.

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