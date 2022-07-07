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Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины, угроза ударов остается

Новина українською →
Беларусь, Четверг 07 июля 2022 15:53
Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины, угроза ударов остается Угроза ракетных ударов со стороны Беларуси остается минимум до октября (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется еще на три месяца. На юге страны, откуда происходят запуски ракет по Украине, продлили ограничения для полетов гражданских самолетов с 8 июля по 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины, угроза ударов остается

"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0547/22 с 8 июля по 7 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом, по данным группы мониторинга, ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ. Территория зоны ограничения - не изменилась.

"Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 689 боеголовок", - подчеркивают в "Беларускі Гаюн".

Там отмечают, что запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля с началом российского вторжения в Украину.

Как сообщалось, Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы рядом с границей с Украиной.

Ранее РБК-Украина собрало основные факты о белорусской армии.

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