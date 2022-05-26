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Российские военные начали использовать Т-62 в Украине: почему это плохо

Фото: Россия использует Т-62 в Украине
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска стали использовать в Украине расконсервированные танки Т-62. Для ВСУ это не очень хорошо, поскольку на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Конечно, оружием эти танки назвать очень тяжело. Им минимум по 45 лет, они слабы технически. И сомневаюсь, что их расконсервация прошла успешно. Очевидно, что этой техникой будут наполнять "мясные батальоны" так называемых Л/ДНР. Но для нас это не хорошие новости", - констатирует он.

По словам Андрусива, даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт - это значит, что нам придется тратить на них снаряды,

"А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений", - говорит он.

Андрусив отмечает и тот факт, что бои с участием этих танков все равно вести придется, а это значит и то, что ВСУ будут выявлять свои позиции, что тоже не очень уместно.

Как сообщалось, для ударов по территории Украины Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области. Также Арестович рассказал о недостатках крылатых ракет Х-22.

Напомним, ВСУ отступили из Попасной Луганской области. Бойцы заняли более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее.

Также российские войска вошли в Светлодарск (Донецкая область). Оккупанты установили российский флаг на здание городского совета.

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