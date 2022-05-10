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Арестович назвал недостатки советских ракет Х-22, которые начала применять Россия

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Вторник 10 мая 2022 01:31
Арестович назвал недостатки советских ракет Х-22, которые начала применять Россия Фото: советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22, но у них есть один большой недостаток - это неточность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".

"Российская сторона начала использовать ракеты типа X-22 - это старые советские ракетки авиационные. У них есть одна неприятность - их круговое вероятное отклонение составляет 200-300 метров. То есть они очень-очень неточные", - рассказал Арестович.

Отметим, что Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года. Они были приняты на вооружение в феврале 1971 года. Из-за устаревшей "начинки", они могут быть опасными в эксплуатации.

Напомним, что Россия впервые ударила по Украине советскими ракетами Х-22 в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области. Оккупанты выпустили до шести таких ракет по объектам в прифронтовой зоне.

Мы также писали о том, что в Одессе после ракетного удара загорелся торговый центр. На месте инцидента работают спасатели.

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