Російські військові почали використовувати Т-62 в Україні: чому це погано

"Звісно, зброєю ці танки назвати дуже важко. Їм мінімум по 45 років, вони слабкі технічно. І маю великий сумнів, що їх розконсервація пройшла успішно. Очевидно, що цією технікою будуть наповнювати «м'ясні батальйони» так званих Л/ДНР. Але для нас це не хороші новини", - констатує він.

За словами Андрусіва, навіть якщо частина цих танків заведеться і доїде на фронт - це означає, що нам доведеться витрачати на них снаряди.

"А зі снарядами у нас зараз і так все складно, що є причиною тактичних відступів",- каже він.

Андрусів зазначає і той факт, що бої з участю цих танків все одно вести доведеться, а це означає і те, що ЗСУ виявлятимуть свої позиції, що теж не дуже доречно.