Украинские военные отступили из Попасной на более крепкие позиции, - Гайдай

Вооруженные силы Украины отступили из Попасной Луганской области. Бойцы заняли более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"К сожалению, наши военные действительно немного отошли от Попасной. Потому что, представьте себе, город обстреливали, более двух месяцев, сколько идет вторжение, постоянно обстреливали, там разрушено все. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее", - сказал он. Отметим, сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что оккупационные силы заняли Попасную.