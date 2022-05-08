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Украинские военные отступили из Попасной на более крепкие позиции, - Гайдай

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Попасная, Воскресенье 08 мая 2022 09:48
Украинские военные отступили из Попасной на более крепкие позиции, - Гайдай Фото: начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины отступили из Попасной Луганской области. Бойцы заняли более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"К сожалению, наши военные действительно немного отошли от Попасной. Потому что, представьте себе, город обстреливали, более двух месяцев, сколько идет вторжение, постоянно обстреливали, там разрушено все. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее", - сказал он.

Отметим, сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что оккупационные силы заняли Попасную.

Напомним, еще два дня назад Гайдай заявлял, что противник уничтожил Попасную, но не мог ее взять. По его словам, в городе придется восстанавливать абсолютно каждое здание.

До этого сообщалось, что у гражданских в Попасной и Рубежном еды осталось всего на неделю.

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