Российские военные корабли вышли в море в Крыму для учений

Россия начинает военные учения в море в Крыму. Подразделения морской пехоты уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера.
Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Министерство обороны России.
Соединения ВДВ уже погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах, говорится в сообщении.
Полигон "Опук" находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. По данным Минобороны РФ, возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника".
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина требует от России отвести свои войска от границ. В этом ее поддерживают международные партнеры.
Ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Он также оценил скопления русских войск в 150 000 человек.
Отметим, Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию без мобилизации.