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Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию без мобилизации

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 08:56
Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию без мобилизации Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. В марте Рада приняла соответствующий закон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот закон предусматривает, что призыв резервистов в армию может быть без мобилизации.

Это позволяет, как сообщили в ОП, оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает.

Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-IX.

Также закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотренные для мобилизованных лиц.

В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина требует от России отвести свои войска от границ.

Также Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".

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