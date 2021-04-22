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Оккупанты проведут боевые учения в Крыму

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 03:55
Оккупанты проведут боевые учения в Крыму Фото: Учения пойдут на полигоне Опук, недалеко от Керчи (president.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

В оккупированном Крыму 22 апреля пройдут учения с участием боевых кораблей и судов российского Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ВДВ, ВВС и ПВО.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

Учения пойдут на полигоне Опук, недалеко от Керчи и Феодосии. Для этих целей туда были накануне переброшены войска.

"В учениях примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск", - заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что возможности полигона позволяют отработать десантирование войск и преодоление противодесантной обороны противника.
Напомним, так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов изменил правила въезда на полуостров во время пандемии коронавируса. Иностранцев обязали делать ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Крым.

Отметим, что в конце марта Украина также изменила правила въезда на подконтрольную территорию из территории Крыма и оккупированного Донбасса. Граждан, которые направляются в Украину, чтобы вакцинироваться от коронавируса, освободили от самоизоляции.

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