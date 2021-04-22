Оккупанты проведут боевые учения в Крыму

В оккупированном Крыму 22 апреля пройдут учения с участием боевых кораблей и судов российского Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ВДВ, ВВС и ПВО.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

Учения пойдут на полигоне Опук, недалеко от Керчи и Феодосии. Для этих целей туда были накануне переброшены войска.

"В учениях примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск", - заявили в ведомстве.