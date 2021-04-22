RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Російські військові кораблі вийшли в море в Криму для навчань

Автор: Анастасія Рокитна

Росія починає військові навчання в морі в Криму. Підрозділи морської піхоти вже занурені на великі десантні кораблі і десантні катери.

Про це повідомляє " Інтерфакс", посилаючись на Міністерство оборони Росії.

З'єднання ВДВ вже завантажили техніку і особовий склад на літаки військово-транспортної авіації і відбули в призначений район. Сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів розгорнуті в призначених районах, йдеться в повідомленні.

Полігон "Опук" знаходиться в 60 кілометрах від Феодосії і в 40 кілометрах від Керчі. За даними Міноборони РФ, можливості полігону дозволяють відпрацьовувати завдання з десантування військ і подолання протидесантної оборони "противника".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. У цьому її підтримують міжнародні партнери.

Раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хосеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ в 150 000 осіб.

Зазначимо, Зеленський підписав закон про призов резервістів до армії без мобілізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяКримкорабль
Читайте також
Кулеба закликав ЄС розглянути можливість відключення РФ від SWIFT
Окупанти проведуть бойові навчання в Криму
Прогноз погоди