Російські військові кораблі вийшли в море в Криму для навчань

Росія починає військові навчання в морі в Криму. Підрозділи морської піхоти вже занурені на великі десантні кораблі і десантні катери.
Про це повідомляє " Інтерфакс", посилаючись на Міністерство оборони Росії.
З'єднання ВДВ вже завантажили техніку і особовий склад на літаки військово-транспортної авіації і відбули в призначений район. Сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів розгорнуті в призначених районах, йдеться в повідомленні.
Полігон "Опук" знаходиться в 60 кілометрах від Феодосії і в 40 кілометрах від Керчі. За даними Міноборони РФ, можливості полігону дозволяють відпрацьовувати завдання з десантування військ і подолання протидесантної оборони "противника".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. У цьому її підтримують міжнародні партнери.
Раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хосеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ в 150 000 осіб.
Зазначимо, Зеленський підписав закон про призов резервістів до армії без мобілізації.