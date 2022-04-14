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Российские военные хвастаются зверствами в Украине. СБУ перехватила разговор

Новина українською →
Киев, Четверг 14 апреля 2022 11:39
Российские военные хвастаются зверствами в Украине. СБУ перехватила разговор Фото: российские военные хвастаются зверствами в Украине (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российский оккупантов. В ней русский солдат хвастается, как "танком переехал легковушку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В то время как официальный Кремль отвергает любые обвинения в зверствах российских оккупантов, те охотно обсуждают это в частных разговорах. Причем захватчики смакуют и хвастаются своими военными преступлениями - о чем свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ", - говорится в сообщении.

Расшифровка разговора:

"Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает", - говорит российский захватчик, который еще несколько недель назад стоял под Киевом.

"И с какой скоростью надо ехать?"- переспрашивает собеседник. Это единственный вопрос, который его интересовал.

"Я еб * шил где то 40 км / час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", - отвечает оккупант. Называет это "спортивным интересом".

В СБУ добавляют, что уже открыто 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины. И все они будут доведены до конца.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного с его женой. В частности, в разговоре женщина сама же призывает своего мужа насиловать женщин.

Также мы писали, что СБУ перехватила новый разговор, где оккупанты называют войну адом для себя.

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