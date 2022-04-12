СБУ перехватила новый разговор: жены оккупантов призывают насиловать украинских женщин

Служба безопасности Украины в очередной раз перехватила разговор российского военного с его женой. В частности, в разговоре женщина сама же призывает своего мужа насиловать женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В службе отметили, что это шокирующее перехват отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное - оберегайся там", - сказала жена своему мужу-оккупанту.

В СБУ добавила, что дополнительные комментарии здесь излишни.

"Работаем на победу, чтобы как можно скорее изгнать эту нечисть из Украины", - говорится в сообщении.