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СБУ перехватила новый разговор: оккупанты называют войну адом для себя

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 17:43
СБУ перехватила новый разговор: оккупанты называют войну адом для себя Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты уже 43-й день жестоко разрушают украинские города. В Службе безопасности Украины рассказали, что оккупанты так получают от украинских военных, что называют эту войну адом для себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В перехваченном разговоре оккупант жалуется, что много российских военных погибло и армия несет большие потери.

"В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромные. В плен много берут... Мы по мирным бьем", - рассказывает оккупант в телефонном разговоре со своей знакомой.

Также слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают: "Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели две все думали, что мы уже погибли".

В частности, сейчас оккупанты ждут ротации, чтобы по приезду в РФ сразу написать заявление на увольнение.

"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", - сказал оккупант.

Ранее мы сообщали, что СБУ обнародовала новый перехват разговора, где оккупанты заявили, что получают команды расстреливать гражданских.

Также мы писали, что оккупанты от имени СБУ рассылают под видом инструкции опасный вирус.

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