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Російські військові вихваляються звірствами в Україні. СБУ перехопила розмову

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 11:39
Російські військові вихваляються звірствами в Україні. СБУ перехопила розмову Фото: російські військові вихваляються звірствами в Україні (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російський окупантів. В ній російський солдат вихваляється, як "танком переїхав легковика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах. Причому загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами - про що свідчать численні перехоплення СБУ", - йдеться в повідомленні.

Розшифрування розмови:

"Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает", - говорить російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом.

"И с какой скоростью надо ехать?" - перепитує співрозмовник. Це єдине запитання, яке його цікавило.

"Я еб*шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – відповідає окупант. Називає це "спортивним інтересом".

В СБУ додають, що вже відкрито 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України. І всі вони будуть доведені до кінця.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського військового з його дружиною. Зокрема, у розмові жінка сама ж закликає свого чоловіка ґвалтувати жінок.

Також ми писали, що СБУ перехопила нову розмову, де окупанти називають війну пеклом для себе.

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