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Российские танки и бронетехника в ОРДЛО выдвинулись к линии соприкосновения, - очевидцы

Автор: Илона Свиридова

На фоне новостей о том, что Россия ввела войска на оккупированный Донбасс, очевидцы сообщают о большой колонне техники, которая выдвинулась к линии разграничения. По их словам, в колонне более сотни танков и БТРов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, жители оккупированного Донецка сообщают, что из города вышла большая колонна танков и бронетехники в северо-западном направлении к линии соприкосновения. Она прошла по центру города около 22:00 по киевскому времени, после чего на трассе между Донецком и Макеевкой ушла в сторону Ясиноватой.

По словам очевидца, в этой колонне было более ста единиц техники.

"Танков очень много. И БТРов. И людей увозили. Час техника ехала", - сообщила другая очевидица.

Напомним, ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин после признания "ЛДНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс.

Также ранее появились первые видео с российскими военными колоннами на территории ОРДЛО.

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