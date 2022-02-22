Российские танки и бронетехника в ОРДЛО выдвинулись к линии соприкосновения, - очевидцы

На фоне новостей о том, что Россия ввела войска на оккупированный Донбасс , очевидцы сообщают о большой колонне техники, которая выдвинулась к линии разграничения. По их словам, в колонне более сотни танков и БТРов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

В частности, жители оккупированного Донецка сообщают, что из города вышла большая колонна танков и бронетехники в северо-западном направлении к линии соприкосновения. Она прошла по центру города около 22:00 по киевскому времени, после чего на трассе между Донецком и Макеевкой ушла в сторону Ясиноватой.

По словам очевидца, в этой колонне было более ста единиц техники.

"Танков очень много. И БТРов. И людей увозили. Час техника ехала", - сообщила другая очевидица.