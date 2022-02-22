Російські танки і бронетехніка в ОРДЛО висунулися до лінії зіткнення, - очевидці

На тлі новин про те, що Росія ввела війська на окупований Донбас , очевидці повідомляють про велику колону техніки, яка висунулася до лінії розмежування. За їхніми словами, в колоні більше сотні танків і БТРів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Зокрема, жителі окупованого Донецька повідомляють, що з міста вийшла велика колона танків і бронетехніки в північно-західному напрямку до лінії зіткнення. Вона пройшла по центру міста близько 22:00 за київським часом, після чого на трасі між Донецьком і Макіївкою пішла в бік Ясинуватої.

За словами очевидця, в цій колоні було більше ста одиниць техніки.

"Танків дуже багато. І БТРів. І людей відвозили. Годину техніка їхала", - повідомила інша очевидиця.