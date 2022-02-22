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Російські танки і бронетехніка в ОРДЛО висунулися до лінії зіткнення, - очевидці

Автор: Ілона Свиридова

На тлі новин про те, що Росія ввела війська на окупований Донбас, очевидці повідомляють про велику колону техніки, яка висунулася до лінії розмежування. За їхніми словами, в колоні більше сотні танків і БТРів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, жителі окупованого Донецька повідомляють, що з міста вийшла велика колона танків і бронетехніки в північно-західному напрямку до лінії зіткнення. Вона пройшла по центру міста близько 22:00 за київським часом, після чого на трасі між Донецьком і Макіївкою пішла в бік Ясинуватої.

За словами очевидця, в цій колоні було більше ста одиниць техніки.

"Танків дуже багато. І БТРів. І людей відвозили. Годину техніка їхала", - повідомила інша очевидиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін після визнання "ЛДНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас.

Також раніше з'явилися перші відео із російськими військовими колонами на території ОРДЛО.

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