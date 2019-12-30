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Российские силовики сообщили о задержании украинцев в Крыму

Новости » Происшествия     30.12.2019 - 21:26
Российские силовики сообщили о задержании украинцев в Крыму
Фото: ФСБ РФ (wikimedia.org)

Украинцев задержали якобы на попытке незаконно покинуть полуостров

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании двух граждан Украины в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как заявляют российские силовики, двух украинцев якобы задержали на попытке покинуть оккупированный Крымский полуостров в обход российских пунктов пропуска. Мужчины были задержаны в темное время суток.

В ФСБ РФ утверждают, что задержанные украинцы "имеют криминальное прошлое", а на территории оккупированного Крыма "занимались случайными заработками". Однако российская спецслужба не называет имен задержанных.

Напомним, ранее сообщалось, что российские пограничники задержали украинца на попытке пересечения административной границы между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Российская служба утверждала, что гражданин Украины якобы пытался пересечь админграницу с поддельной миграционной картой.

Кроме того, в начале декабря на пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом российские силовики задержали крымского татарина Нури Джаферова. С ним проводили определенные действия и задавали вопросы, пока ему не стало плохо, после чего его доставили в больницу.

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