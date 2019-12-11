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В аннексированном Крыму на границе ФСБ задержала украинца

Новости » Общество     11.12.2019 - 09:58
В аннексированном Крыму на границе ФСБ задержала украинца
Иллюстративное фото (slovoidilo ua)

В ФСБ сообщили, что украинец пытался пересечь админграницу с поддельной миграционной картой

Российские пограничники задержали гражданина Украины при попытке пересечения административной границы между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По информации российской Федеральной службы безопасности, украинец пытался пересечь админграницу с поддельной миграционной картой.

"В ходе опроса мужчина сначала путался в показаниях, однако позже рассказал, что в целях продления разрешенного срока пребывания на территории Российской Федерации он приобрел бланк миграционной карты в Московской области за четыре тысячи рублей", - сообщили в ФСБ.

На данный момент украинец передан правоохранительным органами Армянска.

Напомним, в начале декабря на КПВВ "Чаплинка" с аннексированным Крымом российские силовики задержали крымского татарина Нури Джаферова. С ним проводили определенные действия и задавали вопросы, пока ему не стало плохо и его не доставили в больницу.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре в Крыму на границе ФСБ задержала украинца. Российские правоохранители сообщили, что мужчина пытался попасть в Крым по поддельному паспорту. Его задержали на два месяца.

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