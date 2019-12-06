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На КПВВ с Крымом задержали крымского татарина

Новости » Общество     06.12.2019 - 20:48
На КПВВ с Крымом задержали крымского татарина
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас задержанный на границе Джаферов после медицинского осмотра направляется домой

На контрольно-пропускном пункте (КПВВ) "Чаплынка" с аннексированным Крымом российские силовики задержали крымского татарина Нури Джаферова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации Крымская солидарность в Facebook.

Сообщается, что из пункта пропуска его увезли на скорой помощи в больницу Армянска, а его сын поехал за ним на машине. С Нури Джаферовим проводили определенные действия и задавали вопросы, пока ему не стало плохо.

"Сегодня около 14.30 на контрольно-пропускном пункте "Чаплинка" российскими силовиками был задержан и более 3.5 часов удерживался Джаферов Нури Асанович 1971 года рождения, которого привез на границу его сын Редван", - сказано в сообщении.

Позже организация сообщила, что задержанный ранее на границе Джаферов после медицинского осмотра в больнице направляется домой.

"После допроса российскими пограничниками, который длился более трех часов, Джаферова доставили на скорой помощи в Армянск, поскольку на границе ему стало плохо", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Игоря Кучерявого утром задержали на КПВВ Каланчак в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии.

Как сообщало РБК-Украина, задержанный на украинской границе с аннексированным Крымом член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый планировал получить украинский паспорт.

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