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Російські силовики повідомили про затримання українців в Криму

Новини » Надзвичайні події     30.12.2019 - 21:26
Російські силовики повідомили про затримання українців в Криму
Фото: ФСБ РФ (wikimedia.org)

Українців затримали нібито на спробі незаконно покинути півострів

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання двох громадян України в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як заявляють російські силовики, двох українців нібито затримали на спробі покинути окупований Кримський півострів в обхід російських пунктів пропуску. Чоловіки були затримані у темний період доби.

У ФСБ РФ стверджують, що затримані українці "мають кримінальне минуле", а на території окупованого Криму "займалися випадковими заробітками". Однак російська спецслужба не називає імен затриманих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські прикордонники затримали українця на спробі перетину адміністративного кордону між Херсонською областю та анексованим Кримом. Російська служба стверджувала, що громадянин України нібито намагався перетнути адмінкордон з підробленою міграційною карткою.

Крім того, на початку грудня на пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративній межі з окупованим Кримом російські силовики затримали кримського татарина Нурі Джаферова. З ним проводили певні дії та задавали питання, поки йому не стало зле, після чого його доставили в лікарню.

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