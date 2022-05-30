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Российские пропагандисты пытаются дискредитировать украинцев, которые ищут защиты в ЕС

Фото: омбудсмен Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Роман Мирончук

Российские пропагандисты создают фейки, с помощью которых пытаются дискредитировать украинских искателей защиты в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Людмилы Денисовой.

Медиа РФ распространяют информацию об "усталости" жителей Европы от украинцев, неудобствах, которые они причиняют гражданам европейских стран и россиянам, проживающим в Европе.

Кроме того, российские пропагандисты рассказывают, что поддержка граждан Украины в Европе с каждым днем становится все менее активной.

"Дегуманизация, создание негативного образа украинцев за границей - это очередная манипуляция России в попытках нивелировать поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, внушить атмосферу ненависти и враждебности к ним в русскоязычной среде ЕС и подстрекнуть к дискриминации", - заявила Денисова.

По ее словам, российская пропаганда действует преимущественно на внутреннего потребителя, о чем свидетельствует поддержка Украины и украинцев как на государственном уровне стран ЕС, так и на уровне рядовых европейцев, которые демонстрируют солидарность с украинским народом.

"Несмотря на усилия России дискредитировать украинцев, Украина - это Европа, как бы агрессор не пытался убедить мир в обратном", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, Денисова заявила, что российские оккупанты за неделю подвергли "фильтрации" несколько тысяч жителей Мариуполя.

Ранее Денисова рассказала о том, что Кремль заставляет крымчан сдавать кровь для раненых оккупантов.

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