Российские пропагандисты пытаются дискредитировать украинцев, которые ищут защиты в ЕС

Медиа РФ распространяют информацию об "усталости" жителей Европы от украинцев, неудобствах, которые они причиняют гражданам европейских стран и россиянам, проживающим в Европе.

Кроме того, российские пропагандисты рассказывают, что поддержка граждан Украины в Европе с каждым днем становится все менее активной.

"Дегуманизация, создание негативного образа украинцев за границей - это очередная манипуляция России в попытках нивелировать поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, внушить атмосферу ненависти и враждебности к ним в русскоязычной среде ЕС и подстрекнуть к дискриминации", - заявила Денисова.

По ее словам, российская пропаганда действует преимущественно на внутреннего потребителя, о чем свидетельствует поддержка Украины и украинцев как на государственном уровне стран ЕС, так и на уровне рядовых европейцев, которые демонстрируют солидарность с украинским народом.

"Несмотря на усилия России дискредитировать украинцев, Украина - это Европа, как бы агрессор не пытался убедить мир в обратном", - подчеркнула омбудсмен.