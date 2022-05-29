Оккупанты за неделю подвергли "фильтрации" несколько тысяч мариупольцев, - Денисова
Всего за неделю российские оккупанты принудительно вывезли в фильтрационный лагерь около 3 тысяч мариупольцев. Среди них более 300 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой.
"В течение последней недели россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а дальше в депрессивные регионы России", - пишет Денисова.
Что делают с горожанами, которые не прошли "фильтрацию"
Украинцев признают "опасными для российского режима", после чего их отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Еленовка Донецкой области, или же в "Изоляцию" в Донецке.
Там наших земляков подвергают допросам, пыткам и угрожают смертной казнью в случае отказа сотрудничать с оккупантами.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в результате вторжения России на территорию Украины, в его городе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.
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