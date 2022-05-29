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Оккупанты за неделю подвергли "фильтрации" несколько тысяч мариупольцев, - Денисова

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Воскресенье 29 мая 2022 14:35
Оккупанты за неделю подвергли "фильтрации" несколько тысяч мариупольцев, - Денисова Фото: Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Всего за неделю российские оккупанты принудительно вывезли в фильтрационный лагерь около 3 тысяч мариупольцев. Среди них более 300 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой.

"В течение последней недели россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а дальше в депрессивные регионы России", - пишет Денисова.

Что делают с горожанами, которые не прошли "фильтрацию"

Украинцев признают "опасными для российского режима", после чего их отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Еленовка Донецкой области, или же в "Изоляцию" в Донецке.

Там наших земляков подвергают допросам, пыткам и угрожают смертной казнью в случае отказа сотрудничать с оккупантами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в результате вторжения России на территорию Украины, в его городе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.

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Украина Мариуполь Денисова Российская Федерация
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