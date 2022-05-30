Російські пропагандисти намагаються дискредитувати українців, які шукають захисту в ЄС

Медіа РФ поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців, незручності, які вони завдають громадянам європейських країн і росіянам, які проживають в Європі.

Крім того, російські пропагандисти розповідають, що підтримка громадян України в Європі з кожним днем стає все менш активною.

"Дегуманізація, створення негативного образу українців за кордоном - це чергова маніпуляція Росії в спробах нівелювати підтримку України з боку цивілізованого світу, вселити атмосферу ненависті і ворожості до них в російськомовному середовищі ЄС і підбурити до дискримінації", - заявила Денисова.

За її словами, російська пропаганда діє переважно на внутрішнього споживача, про що свідчить підтримка України та українців як на державному рівні країн ЄС, так і на рівні пересічних європейців, які демонструють солідарність з українським народом.

"Незважаючи на зусилля Росії дискредитувати українців, Україна - це Європа, як би агресор не намагався переконати світ у зворотному", - підкреслила омбудсмен.