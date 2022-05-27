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Россия заставляет крымчан сдавать кровь для раненых оккупантов, - Денисова

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Пятница 27 мая 2022 16:23
Россия заставляет крымчан сдавать кровь для раненых оккупантов, - Денисова Фото: Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за большого количества раненых военных России, медицинские учреждения на временно оккупированных территориях фактически переполнены. Оккупанты заставляют гражданских сдавать кровь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В связи с этим активно ведется принудительная кампания донорства крови на ТОТ Крым",- пишет Денисова.

Главный врач Симферопольской ЦРКБ издал приказ с целью увеличения запасов крови всех категорий. В то же время в Крыму было временно остановлено бесплатное предоставление медицинских услуг.

Медицинские учреждения Севастополя переполнены, а в некоторых палатах находятся до 40 пациентов.

"Чтобы пополнить банк крови, оккупационная власть требует от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать любой - никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится", - добавляет омбудсмен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Денисовой, российские военные уже депортировали более миллиона украинцев среди них более 200 тысяч - дети.

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