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Москалькова назвала число задержанных украинских моряков в Керченском проливе

Новости » Политика    26.11.2018 - 17:49
Москалькова назвала число задержанных украинских моряков в Керченском проливе
Фото: захваченные корабли (kerch.com.ru)

В частности, трое моряков находятся в больнице

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Москальковой, трое из 24 задержанных укранских моряков находятся в керченской больнице.

"Врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается", - сказала она.

Она также заявила, что с украинскими моряками проводятся "процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств дела".

"Если в акваторию заходит военное судно, то это, конечно, не просто нарушение границы, это общественно-опасное деяние, которое требует особой квалификации и разбирательства", - сказала Москалькова.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные вблизи Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров "предстанут перед судом".

Напомним, комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что Россия должна немедленно освободить украинские судна и украинских военнослужащих, которые были ранены во время атаки в Керченском проливе.

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группы ВМС Украины. Три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.

На заседании СНБО в воскресенье вечером президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны сегодня, 26 ноября, рекомендовал парламенту поддержать законопроект об утверждении указа президента Петра Порошенко о введении военного положения в Украине.

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