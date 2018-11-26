Еврокомиссар: Россия должна немедленно освободить украинских моряков

Фото: Йоханнес Хан (flickr.com/nab_ukr)

Йоханнес Хан заявил, что события в Азовском море - неприемлемы

Россия должна немедленно освободить украинские судна и украинских военнослужащих, которые были ранены во время атаки в Керченском проливе. С таким заявлением выступил комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, Керченский пролив должен быть немедленно открыт для обеспечения беспрепятственного прохода всех судов.

"События в Азовском море неприемлемы. Россия должна немедленно освободить судна и экипаж, обеспечить медицинскую помощь раненым украинским военнослужащим. Керченский пролив должен быть вновь открыт, чтобы обеспечить беспрепятственный проход всех судов. Важна незамедлительная деэскалация ситуации", - написал еврокомиссар.

Напомним, Франция обеспокоена агрессией России в Азовском море и требует немедленного освобождения украинских моряков и захваченных катеров ВМС Вооруженных сил Украины.

Ранее, президент Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, внес в парламент проект закона об введение военного положения в Украине.