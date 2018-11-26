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Москалькова назвала число затриманих українських моряків в Керченській протоці

Новини » Політика    26.11.2018 - 17:49
Москалькова назвала число затриманих українських моряків в Керченській протоці
Фото: захоплені кораблі (kerch.com.ru)

Зокрема, троє моряків знаходяться в лікарні

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що російські прикордонники затримали в Керченській протоці 24 українських моряка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Москалькової, троє з 24 затриманих українських моряків знаходяться в керченській лікарні.

"Лікарі не називають стан важким, але, безумовно, поранення є поранення, і дуже важливо, щоб їм була надана кваліфікована допомога, і така надається", - сказала вона.

Вона також заявила, що з українськими моряками проводяться "процесуальні дії, пов'язані з встановленням обставин справи".

"Якщо в акваторію заходить військове судно, то це, звичайно, не просто порушення кордону, це суспільно-небезпечне діяння, яке вимагає особливої ​​кваліфікації і розгляду", - сказала Москалькова.

У свою чергу, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявив, що затримані поблизу Керченської протоки члени екіпажів українських військових катерів постануть перед судом.

Нагадаємо, комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан заявив, що Росія повина негайно звільнити українські судна та українських військовослужбовців, які були поранені під час атаки в Керченській протоці. 

25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельної групи ВМС України. Три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. В ході обстрілу судів шість моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

На засіданні РНБО ввечері у неділю президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні.

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони сьогодні, 26 листопада, рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні. 

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