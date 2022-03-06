Российские оккупанты обстреляли научный центр Харькова. Там находится ядерная установка
Российские оккупанты открыли огонь по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". Там расположена исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов" в которой загружено 37 топливных ядерных элементов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управление СБ Украины в Харьковской области.
Отмечается, что российские военные вели обстрел из реактивных систем залпового огня "Град", а разрушение ядерной установки могло бы привести к масштабной экологической катастрофе.
"Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры открыто уголовное производство по статье экоцид", - пишет пресс-служба.
СБУ продолжает собирать доказательства военных преступлений России для Международного уголовного суда.
Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Харькове 6 марта.
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